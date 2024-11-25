Елене Рыбакиной "отдали" вторую победу на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира россиянка Динара Сафина в интервью "Чемпионату" предположила, кто в 2025 году выиграет турниры "Большого шлема", назвав в том числе, лучшую теннисистку Казахстана Елену Рыбакину (№6), сообщают Vesti.kz.

- Кто выиграет "Шлемы" в следующем году?

"Австралия - Синнер и Соболенко. "Ролан Гаррос" - Зверев и пусть будет Мухова. Мне кажется, Швентек в следующем году на грунте "Шлем" не возьмет. Уимблдон - у мужчин Алькарас или Данька Медведев, у девушек - Рыбакина. US Open - у мужчин Медведев или Рублев, у девушек - снова Соболенко", - сказала Сафина.

Напомним, Рыбакина выиграла Уимблдон в 2022 году, одолев в финале теннисистку из Туниса Онс Жабер.

В 2023 году казахстанка выступила в финале Открытого чемпионата Австралии, уступив Арине Соболенко из Беларуси.