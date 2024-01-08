Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене

Фанатский аккаунт лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной в соцсести X (бывший Twitter) пошутил про нее после победы на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче турнира казахстанка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси - 6:0, 6:3.

Фанатский аккаунт Рыбакиной в шуточной форме отреагировал на публикацию пресс-службы Australian Open, на фото которой казахстанка представлена с титулом, завоеванным в Брисбене.

"Зовите ее Елена Брисбакина", - написал фанатский аккаунт казахстанской теннисистки.