Елена Рыбакина высказалась о травме соперницы на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая третью позицию рейтинге WTA, высказалась о травме бразильской теннисистки Беатрис Хаддад-Майи, которая вынудила последнюю сняться с матча четвертого круга Уимблдона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Встреча завершилась досрочно в первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной.
"Никогда не бывает легко завершать матч таким образом. Надеюсь, у нее ничего серьезного. Насколько я поняла, на все повлиял один момент. Надеюсь, ей будет лучше", - сказала Рыбакина после матча.
В четвертьфинале Рыбакина в качестве действующей победительницы Уимблдона сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).
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