Елена Рыбакина вернулась на корт после Уимблдона-2023

Сильнейшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина начала подготовку к следующему турниру, сообщают Vesti.kz.

Она брала паузу после Уимблдона, где уступила в четвертьфинале. Следующий турниром Рыбакиной станет WTA-1000 пройдет в Монреале (Канада), розыгрыш которого пройдет на харде с 7 по 13 августа.

Сейчас казахстанка проводит тренировки в Словакии в академии Доминики Цибулковой.

13 days before Montréal🇨🇦

After few days of vacation, Elena Rybakina is back to work and training for preparating the upcoming North American Swing.

At Cibulkova Academy in Slovakia

😊😊🎾🎾💪💪

📸Chimhutu tennis/Instagram pic.twitter.com/D88959wPfl