Елена Рыбакина узнала первую соперницу на Уимблдоне-2026

Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной (№2 WTA) в женском одиночном разряде Уимблдона-2026, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина стартует на турнире матчем с француженкой Лоис Буассон, которая занимает 154 место в рейтинге WTA.

Кроме того, другая казахстанка Юлия Путинцева (№85 WTA) также узнала свою соперницу на этом турнире. Она стартует игрой с немкой Татьяной Марией (№112 WTA).

Кроме того, стали известные потенциальные пары 1/4 финала.

Возможные четвертьфинальные пары Уимблдона-2026:

Арина Соболенко (Беларусь, 1-й номер посева) — Мирра Андреева (Россия, 5-й);

Джессика Пегула (США, 4-й) — Кори Гауфф (США, 7-й);

Элина Свитолина (Украина, 8-й) — Ига Швёнтек (Польша, 3-й);

Аманда Анисимова (США, 6-й) — Елена Рыбакина (2-й).

Напомним, Рыбакина в 2022 году побеждала на Уимблдоне.

Уимблдонский турнир стартует 29 июня и продлится до 12 июля.

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