Елена Рыбакина стала автором рекорда на Australian Open-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером женского одиночного разряда Australian Open-2023 по количеству эйсов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина, дошедшая до финала соревнований, исполнила 54 подачи на вылет. Второе место заняла ее соперница по решающему матчу Арина Соболенко из Беларуси - 46 эйсов. Тройку замкнула Каролина Плишкова из Чехии - 31 эйс.

Отметим, что в карьере Рыбакиной это был первый финал в рамках Открытого чемпионата Австралии. Несмотря на поражение от Соболенко, казахстанка впервые в своей карьере ворвалась в топ-10 рейтинга WTA.

Our top 5 ace count from the #AusOpen 💨



1. Elena Rybakina 54 (F)

2. Aryna Sabalenka 46 (F)

3. Karolina Pliskova 31 (QF)

4. Caroline Garcia 25 (4R)

5. Donna Vekic 24 (QF)