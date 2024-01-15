Елена Рыбакина рухнула в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Лучшие казахстанские одиночницы сохранили свои прежние позиции: Елена Рыбакина осталась на третьей, а Юлия Путинцева - на 64-й.

Топ-2 также не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша) и Арина Соболенко (Беларусь).

А вот в парном разряде мировой классификации Рыбакина потеряла 67 позиций и опустилась на 192-е место, Путинцева оказалась на 351-м, тогда как ранее находилась на две ступеньки выше. Лучшая казахстанская парница Анна Данилина по-прежнему 44-я в списке.

В топ-3 парного разряда те же лидеры: Сторм Хантер (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе - США и делят третью строчку).