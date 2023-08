Елена Рыбакина "размялась" на лучшей теннисистке России на US Open

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, продолжает подготовку к предстоящему Открытому чемпионату США (US Open), сообщают Vesti.kz.

Так, Рыбакина провела тренировку с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной (13-е место в рейтинге WTA) на главном корте US Open (имени Артура Эша).

Rybakina and Kasatkina are having the quietest practice you’ve ever heard in Ashe stadium, like these girlies are not grunting at all. 🤫😂 pic.twitter.com/mNcRzMpbys