Елена Рыбакина рассказала о трудностях после триумфа

Восьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что после победы на Уимблдоне ей оказалось сложнее справиться с собственными ожиданиями, чем с давлением со стороны окружающих, передают Vesti.kz.

- Чувствуешь ли ты, что после этого крупного титула ожидания или отношение людей к тебе действительно изменились?

"Ну, я думаю, самое сложное - это то, что ты многого ожидаешь от себя. Это не совсем ожидания других людей. И когда что-то идет не по твоему сценарию, ты расстраиваешься. Вот тут-то и важно, кем ты себя окружаешь. Вам нужна какая-то поддержка. Кто-то, кто может подтолкнуть вас. Команда, которая верит в вас. Семья, друзья… В конце концов, мы чаще проигрываем, чем выигрываем. Это то, над чем нужно работать каждый день. Никогда не знаешь, когда придет результат. Вы можете чувствовать себя прекрасно и потрясающе на площадке, но однажды вы проснетесь и заболеете. Что вы можете сделать? Ничего. Просто нужно снова продолжать работать. Вот как я это понимаю", - цитирует Рыбакину "Чемпионат".

Ранее Рыбакина неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Майами (Флорида, США), не сумев защитить большое количество очков за прошлогодний выход в финал. В нынешнем розыгрыше соревнований она проиграла в первом же матче американке Эшлин Крюгер (№40).