Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе на старте женского одиночного разряда на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга лучшая теннисистка Казахстана обыграла 16-летнюю представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову - 6:4, 6:2, которую называют одной из самых многообещающих и талантливейших теннисисток нового поколения.

- Елена, очевидно, что первый матч на турнире Большого Шлема никогда не дается легко, но как вам удалось сегодня справиться с нервами и пройти первый круг?

- Да, конечно, первые матчи не самые легкие. Да, я не очень хорошо начала. Я немного торопилась. Да, потом я начала немного лучше, так что в целом я довольна первым матчем.

В следующем круге Рыбакина сыграет с другой теннисисткой из Чехии Линдой Носковой.