Елена Рыбакина прокомментировала свою историческую победу на турнире в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в финале турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz. Это первый для нее крупный трофей на грунте.

В финале Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, встречалась с 47-й ракеткой мира - украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу казахстанки.

"Хочу пожелать Калининой скорейшего выздоровления, потому что она действительно моя хорошая подруга, и я очень рада всем ее результатам. Она хорошо поработала и, надеюсь, сможет восстановиться к Открытому чемпионату Франции.

Большое спасибо публике и всем, кто остался и смотрел до конца. Нам было нелегко, но и вам нелегко из-за сегодняшнего дождя, поэтому большое спасибо за поддержку", - сказала Рыбакина.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Теперь она поднимется на рекордное для себя четвертое место в рейтинге.

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