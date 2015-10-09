Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 08:30
 

Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после вылета с US Open

  Комментарии

Поделиться
Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после вылета с US Open ©Depositphotos.com/filedimage

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) рассталась с итальянским специалистом Давиде Сангвинетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Spazio Tennis.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) рассталась с итальянским специалистом Давиде Сангвинетти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Spazio Tennis.

По информации источника, решение было принято после завершения US Open, где спортсменка остановилась в 1/8 финала.

Теперь единственным тренером Рыбакиной остаётся хорват Стефано Вуков.

Ранее, летом 2024 года, Елена объявила о прекращении работы с ним и даже сделала паузу в карьере до Итогового турнира WTA.

Тогда Вукова обвиняли в жестком обращении с теннисисткой, и организация временно отстранила его от деятельности. Однако позже специалист добился через суд отмены санкций и возобновил сотрудничество с Рыбакиной.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Украина   •   Групповой этап, мужчины
5 сентября 23:45   •   не начат
Украина
Украина
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Украина
Ничья
Франция
Проголосовало 14 человек

Реклама

Живи спортом!