Елена Рыбакина потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается казахстанок, то первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой третье место в одиночном разряде, а ее соотечественница Юлия Путинцева поднялась с 51-го места на 50-е.

Первые две строчки остались за полькой Игой Швентек и белоруской Ариной Соболенко.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на 24-й позиции. Рыбакина потеряла одну строчку и теперь 94-я.

Топ-3 парного разряда не претерпел изменений: Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (оба - Чехия), Джессика Пегула (США).

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