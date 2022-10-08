Елена Рыбакина обыграла призерку Олимпиады и вышла в полуфинал турнира в Чехии

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За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, провела матч с чешкой Петрой Квитовой - победительницей двух турниров "Большого шлема" и призеркой ОИ-2016, которая находится на 20-м месте в мировом рейтинге.
Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:4.
За выход в финал турнира она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Напомним, что в этом году 23-летняя Рыбакина стала победительницей "Уимблдона".
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