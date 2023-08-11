Елена Рыбакина обыграла чемпионку US Open и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Монреале

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz. Соревнования проходят на харде.

В рамках третьего круга сильнейшая теннисистка Казахстана встречалась с американкой Слоан Стивенс - чемпионкой US Open-2017, занимающей 38 место в мировом рейтинге.

Встреча продолжалась один час и 12 минут. Рыбакина уверенно обыграла соперницу в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. Она реализовала пять из десяти брейк-поинтов, допустила три двойные ошибки и сделала два эйса.

Соперницей Рыбакиной по матчу за выход в полуфинал станет 14 ракетка мира Дарья Касаткина из России. Игра состоится в субботу, 12 августа.

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