Елена Рыбакина обратилась к алматинцам

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина отменила свой визит в Алматы, сообщают Vesti.kz.

После триумфа на "Уимблдоне", где она одержала победу, теннисистка прибыла в Казахстан. Накануне Рыбакина дала пресс-конференцию в Нур-Султане, где также встретилась с болельщиками. А вот запланированные мероприятия в Алматы не состоятся.

"Дорогие алматинцы! Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы разделить радость нашей победы на "Уимблдоне". К сожалению, физическое переутомление и эмоциональная нагрузка последних дней сказались на моем самочувствии, и я вынуждена взять перерыв на восстановление. Я обязательно приеду в ваш замечательный город в следующий раз. Благодарю вас за понимание и поддержку!" - цитирует Рыбакину сайт ФТК.