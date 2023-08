Елена Рыбакина жестко ответила тренеру во время матча

Четвtртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила своему тренеру из Хорватии Стефано Вукову на совет во время матча с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Об этом сообщает "Чемпионат".

Инцидент случился на подаче Рыбакиной при счете 3:2 во втором сете. Казахстанская теннисистка сообщила своему тренеру, что попросит его о помощи, если она ей потребуется, по-видимому, отвергнув какой-то непрошеный совет хорвата.

