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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина жестко ответила тренеру во время матча

Елена Рыбакина жестко ответила тренеру во время матча
©WTA

Четвtртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила своему тренеру из Хорватии Стефано Вукову на совет во время матча с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Об этом сообщает "Чемпионат".

Инцидент случился на подаче Рыбакиной при счете 3:2 во втором сете. Казахстанская теннисистка сообщила своему тренеру, что попросит его о помощи, если она ей потребуется, по-видимому, отвергнув какой-то непрошеный совет хорвата.

"Если мне что-то понадобится, я спрошу", - сказала Рыбакина.

Напомним, Рыбакина во втором круге турнира в Цинциннати обыграла Остапенко со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.

В следующем круге казахстанка встретится с итальянкой Ясмин Паолини.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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