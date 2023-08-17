Елена Рыбакина жестко ответила тренеру во время матча

Четвtртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила своему тренеру из Хорватии Стефано Вукову на совет во время матча с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Об этом сообщает "Чемпионат".

Инцидент случился на подаче Рыбакиной при счете 3:2 во втором сете. Казахстанская теннисистка сообщила своему тренеру, что попросит его о помощи, если она ей потребуется, по-видимому, отвергнув какой-то непрошеный совет хорвата.

"Если мне что-то понадобится, я спрошу", - сказала Рыбакина.

Elena 'If I need something I will ask' Rybakina https://t.co/0jveuMHMhA pic.twitter.com/Z3zFLwOBqx — Ryan (@Some1NamedRyan) August 17, 2023

Напомним, Рыбакина во втором круге турнира в Цинциннати обыграла Остапенко со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.

В следующем круге казахстанка встретится с итальянкой Ясмин Паолини.