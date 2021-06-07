Эксперт оценил шансы Рыбакиной добиться успеха на "Ролан Гаррос" после сенсационной победы над Сереной Уильямс

Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационную победу Елены Рыбакиной над американкой Сереной Уильямс. В ходе беседы он объяснил причины такого результата и высказался о турнирных перспективах первой ракетки Казахстана на "Ролан Гаррос".

Их игра прошла накануне, 6 июня, и завершилась со счетом 6:3, 7:5. в пользу Рыбакиной. Видео победного матча доступно по этой ссылке.

"Серена Уильямс не была главным фаворитом турнира. Она до сих пор в поисках своей лучшей физической формы. Однако опыт и мастерство являются ее неотъемлемой частью. Именно поэтому поражение выглядит таким сенсационным. Ее главной проблемой было то, что она играет не так хорошо в последнее время. А Рыбакина, наоборот, прогрессирует. Именно за счет темпа и лучшего тонуса представительница Казахстана смогла победить. Серена допускала ошибки и не смогла поддержать темп своей соперницы. Свою роль сыграли невезение и вялость. И все же победа получилась красивой и заслуженной. Сможет ли Рыбакина подняться выше и даже выиграть турнир? Я не знаю, но почему бы и нет? Она улучшает свою игру с каждым матчем. Возможно, что победа над Уильямс не станет ее пиковым достижением", - отметил Майлс.

Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс. До этого американка выиграла 14 матчей подряд. Это лучший результат Елены на турнирах "Большого шлема". Следующий матч она проведет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая является ее напарницей в парном разряде.

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