Экс-тренер Серены Уильямс объяснил поражение Халеп от Рыбакиной в полуфинале "Уимблдона"

Тренер Патрик Муратоглу, с которым в последние месяцы работает румынская теннисистка Симона Халеп, высказался о поражении своей подопечной от казахстанки Елены Рыбакиной в полуфинале "Уимблдона", сообщает "Чемпионат".

Халеп уступила Рыбакиной со счетом 3:6, 3:6. Халеп занимает 18-е место в рейтинге WTA. Рыбакина располагается на 23-й строчке. Ранее румынка побеждала на "Ролан Гаррос" и выигрывала "Уимблдон".

"Конечно, всегда трудно проигрывать, находясь в двух матчах от титула "Большого шлема", но у нее просто не было шансов против очень сильной соперницы, которая провела почти идеальный матч. Но наш дух по-прежнему силен. Это поражение ничего не меняет с точки зрения процесса. Симона очень устала физически и эмоционально после четырёх подряд недель турниров. Это было долго. Марафон близился к завершению, и она изо всех сил пыталась найти ресурсы, необходимые для контратаки сильного соперника.

Предвидел ли я, что так будет? Нет, но я чувствовал, что "Уимблдон" становится тяжелым для нее в эмоциональном плане. Именно из-за усталости она не смогла найти необходимые ресурсы для ответа. Ресурсы у нее есть, и их много. С тактической точки зрения, у нее были варианты, но она просто была не в состоянии их рассмотреть. Ее подача стала хуже, даже несмотря на то, что ее статистика по этому показателю намного лучше, чем раньше. Это типичный процесс, когда ты устал: ты не можешь найти в себе силы пробовать что-то новое и возвращаешься к тому, что делал раньше", - сказал Муратоглу.

С 2012 по 2022 год Муратоглу был тренером Серены Уильямс.

Добавим, в финале "Уимблдона" казахстанка сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет сегодня, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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