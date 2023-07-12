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Новости спорта Теннис WTA
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Экс-первая ракетка мира удивила ответом о противостоянии с Рыбакиной

Экс-первая ракетка мира удивила ответом о противостоянии с Рыбакиной
©WTA

Бывшая первая ракетка мира, 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки ответила на вопрос о том, как относится к будущим матчам со спортсменками из так называемой "Большой тройки" женского тенниса, с которыми ей ранее не приходилось сталкиваться на корте, - Игой Швентек (Польша, 1), Ариной Соболенко (Беларусь, 2) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3). Об этом сообщает "Чемпионат".

По мнению теннисистки, никто из них не будет так же опасен, как американка Серена Уильямс.

Елена Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс

"Я сражалась с другими сильными теннисистками и раньше, всегда пробивала себе дорогу. Собираюсь сделать это и сейчас. Очевидно, что в мире много хороших теннисисток, это спорт высокого уровня, но я боролась с величайшей теннисисткой всех времен - Сереной Уильямс. Она лучшая спортсменка, с которой я когда-либо играла, но ее больше нет в туре, так что сейчас это меня радует! Счастлива, что больше не должна играть с ней.

Не ставлю перед собой идей о том, сколько буду играть. Просто буду ориентироваться на тело, на самочувствие, на своих детей. Я рада вернуться и рада играть, надеюсь, что сейчас будет мой лучший теннис", - цитирует Возняцки Sky Sports.

Напомним, Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита - аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Спустя три с половиной года она объявила о возвращении в тур. Датчанка уже получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Монреале (Канада), а также на US Open.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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