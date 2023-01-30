Десять плюсов AO-2023 для Рыбакиной: миллионы в чеке, звездные фанаты и эстафета с GGG

Несмотря на поражение Елены Рыбакиной в финале, турнир Australian Open-2023 прочно застолбил свое место в истории казахстанского тенниса. Памятным он станет и для самой спортсменки, которая вновь продемонстрировала высочайший уровень игры. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о десяти плюсах по итогам двухнедельного выступления Елены в Мельбурне.

На первом турнире "Большого шлема" в новом году 23-летняя Рыбакина добралась до финала, в котором в упорной борьбе уступила новоиспеченной второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко - 6:4, 3:6, 4:6. Для Елены это был второй финал на соревнованиях такого уровня.

Попадание в топ-10

Путь к первой десятке занял у лучшей теннисистки Казахстана действительно немало времени. Она могла бы войти в нее еще по итогам прошлогоднего "Уимблдона", если бы за него начислялись очки. Но теперь сожалеть не о чем, тем более что своего Рыбакина добилась - прямо сейчас она является десятой ракеткой мира. Зная о целеустремленности Елены, можно практически не сомневаться, что это только начало.

Доказала, что победа на "Уимблдоне" - не случайность

Сделать это тоже было крайне важно. Мы знаем, что за прошлогодний "Уимблдон" в рейтинг не начисляли очки, однако это стало не единственной проблемой для победительницы из Казахстана. Вряд ли Рыбакину сильно задевали слова об ослабленном составе участниц, но, по крайней мере, они были. Все-таки ни одну из российских и белорусских спортсменок не допустили до участия в "Уимблдоне". Но теперь Рыбакина доказала всем, что тот успех не был случайностью, и она способна биться за титулы при любых условиях. В этот раз немного не хватило, но все равно финал стал большим успехом для Елены.

Прошла через огонь и воду

Путь Рыбакиной к финалу не был легким. Она не только переиграла, казалось бы, непобедимую Игу Швентек, занимающую первую строчку в мировой классификации, но и одолела еще трех бывших представительниц топ-10 - финалистку Australian Open-2022 Даниэль Коллинз, победительницу "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко и чемпионку Australian Open-2012 и 2013 Викторию Азаренко.

Победы над такими сильными соперницами должны добавить уверенности Рыбакиной. Она продемонстрировала в полной красе, что может играть с любой оппоненткой. И даже с Соболенко в финале казахстанка играла очень мощно. За весь турнир у белоруски никто не смог выиграть ни сета, а Рыбакина до последнего боролась за победу в финале. Так что счет 0:4 в личных встречах вряд ли будет сильно давить на Елену - она способна конкурировать с Ариной хоть сейчас.

Превзошла большинство ожиданий

Несмотря на победный "Уимблдон" в прошлом году, вряд ли кто-то ожидал чудес от Елены на старте сезона-2023. После триумфа на "Большом шлеме" в игре Рыбакиной был определенный спад. На US Open она вовсе проиграла в первом круге, а из более-менее успешных турниров конца заключительной части прошлого сезона можно отметить лишь соревнования в Портороже (Словения) и Остраве (Чехия), где она добралась до финала и полуфинала соответственно.

На старте этой кампании Рыбакина дважды сыграла на турнире в Аделаиде (Австралия), но выиграла лишь один матч при двух поражениях. Поэтому за Елену было боязно, тем более что по сетке уже в третьем круге она могла сыграть с действующей на тот момент финалисткой турнира Коллинз, а в 1/8 финала - против Швентек. Так оно и вышло, только вот Рыбакина шансов этим соперницам не оставила, удивив многих болельщиков, включая казахстанских.

Вновь влюбила в себя болельщиков - избежание скандалов и звездные фанаты

Фанатская база первой ракетки страны растет. На австралийском чемпионате ранее она добиралась максимум до третьего круга, поэтому местная публика познакомилась с Рыбакиной поближе лишь в этом году. Елена вновь была хладнокровной и спокойной, как всегда. Вокруг нее не было каких-либо скандалов или неоднозначных ситуаций.

Более того, сама Рыбакина не обиделась на организаторов турнира за то, что ее матч первого круга поставили на скромный 13-й корт. Хотя недовольства и чувства несправедливости по отношению к чемпионке "Уимблдона" были со стороны экспертов и фанатов. Так или иначе Рыбакина своей игрой и результатами лишила организаторов выбора - все основные встречи она играла уже на главной арене имени Рода Лейвера.

Не обошлось и без звездных фанатов. Многие помнят известного актера Тома Круза, который сидел на фоне казахстанского флага. Однако не факт, что звезда Голливуда поддерживал именно Елену. А вот новозеландский актер Рассел Кроу посетил финал Australian Open с четким намерением поддержать Рыбакину. Даже во время трансляции было заметно, что Кроу болезненно воспринимает ошибки казахстанки, а еще бурно празднует ее победные мячи. Можно заявить, что Елену любят все (ну или почти все).

Поражение - не всегда плохо

Проигрыш в финале обычно считается серьезным ударом, но вряд ли он является таковым для Рыбакиной. Во-первых, она показала великолепную игру с борьбой до самого конца. Здесь не было одностороннего тенниса и досадного разгрома от остро играющей Соболенко. Во-вторых, сама Елена довольна своими показателями в Мельбурне. Вероятно, она и сама не ожидала, что эти две недели получатся столь классными. В-третьих, это поражение тоже может сыграть важную роль для Елены.

После побед на турнирах "Большого шлема" в женском теннисе действительно бывает сложно. Это не только спады игровые, но и проблемы психологического характера, связанные с моральным утомлением и давлением. Вы наверняка помните, какое внимание было приковано к Рыбакиной после победы на "Уимблдоне" - фотосессии, многочисленные интервью, встречи с фанатами и журналистами в Казахстане. Все это лишь малая часть того, что было после невероятного выступления в Великобритании.

Однако эти, на первый взгляд безобидные вещи, тоже отбирают много сил. После них концентрация теряется, а возвращаться в колею куда сложнее. Здесь же Рыбакина здорово сыграла в финале, но все же проиграла. Это поражение не даст расслабиться ей в ближайшее время. Хоть финал и является отличным результатом, эйфории от него такой, как от победы, не будет. А в первой половине сезона очень важно держать себя в тонусе. Рыбакина будет работать и с воодушевлением ждать следующих турниров.

Солидные призовые

Здесь и говорить лишний раз ничего не нужно, просто посмотрите на эти цифры и вдумайтесь - 1 200 000. За выход в финал Australian Open Рыбакина заработала 1,2 миллиона долларов призовых, или около полумиллиарда тенге. В данном контексте хочется лишь порадоваться за Елену, ее команду и семью. Она этого действительно заслужила.

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Закрепила за собой статус ведущей спортсменки страны на данный момент

Долгое время у именитого боксера Геннадия Головкина не было конкурентов в звании ведущего спортсмена Казахстана. Только Геннадий мог "разбудить" всю страну в шесть часов утра ради просмотра своего боя, а его победы становились чем-то вроде общенациональных праздников по воскресеньям.

Теперь, когда закат карьеры GGG так близок, кажется, Рыбакина переняла "эстафетную палочку" из рук казахстанского боксера. Прямо сейчас Елена является ведущей спортсменкой страны, и теперь за ее большими победами народ готов следить воочию в любое время суток. В этот раз привезти титул в Казахстан ей было не суждено, но без поддержки своих соотечественников она точно не останется.

Увеличила интерес казахстанцев к теннису

Не удивляйтесь, если сейчас секции по большому теннису станут мечтой тысяч родителей и детей. Рыбакина своей игрой уже добивалась этого летом прошлого года, когда выиграла "Уимблдон", но теперь ситуация вполне может повториться на фоне выступлений в Австралии.

Огромное количество людей смотрели матчи Рыбакиной в прямом эфире, болели и переживали за первую ракетку страны. Теперь в Казахстане еще больше теннисных фанатов, ну и, будем надеяться, станет еще больше людей, занимающихся теннисом - как детей, так и взрослых.

"Скрыла" неудачное выступление соотечественников во всех разрядах

Успехи Рыбакиной настолько громкие и радостные, что на фоне этого все остальные казахстанские теннисисты могут вздохнуть с облегчением - они не показали хороших результатов в Мельбурне, поэтому вряд ли дождались бы похвалы от болельщиков. В одиночном разряде никто, кроме Елены, не прошел дальше второго круга. В парных разрядах и миксте успехов тоже не было, хотя еще в прошлом году до финала в паре доходила Анна Данилина.

Все эти поражения остались незамеченными на фоне суперпобед Рыбакиной и ее сумасшедшего финала с Соболенко. Поэтому в целом этот турнир запомнится для казахстанцев лишь с позитивной стороны, пусть решающая игра и была проиграна.

Фото: Australian Open©️

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