Чемпион Australian Open сделал признание о Рыбакиной

Чемпион Australian Open-1994 и "Ролан Гаррос"-1993 в миксте Андрей Ольховский выразил уверенность в успехе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в сезоне-2026, передают Vesti.kz.

"Концовка была феноменальная"

"Мне кажется, у женщин может показать очень хороший сезон Рыбакина, концовка этого была феноменальная. Будет интересное противостояние — Рыбакина, Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф", — сказал Ольховский в интервью "Чемпионату".

В сезоне-2025 Рыбакина завоевала два титула категории WTA 500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также победила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв в финале первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

