Бывший тренер Серены Уильямс включил Елену Рыбакину в "большую тройку"

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал тройку лидеров WTA-тура, передают Vesti.kz.

Известный тренер включил казахстанку Елену Рыбакину в список, отметив, что на ее позицию в рейтинге WTA не повлияла победа на Уимблдоне.

"У WTA есть своя большая тройка - Арина Соболенко, Ига Швентек и Елена Рыбакина. Третья не занимает свою позицию только потому, что ее очки за победу на Уимблдоне-2022 не учитываются в рейтинге", - написал Муратоглу в Twitter.

WTA has its big 3!



Sabalenka, Swiatek, Rybakina.



The third one doesn’t have the ranking just because her points from Winning Wimbledon haven’t been displayed. — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) May 7, 2023

Напомним, что в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира Елена Рыбакина заняла шестую позицию. Это личный рекорд казахстанки, ранее ее лучшим достижением было седьмое место.

В топ-3 рейтинга без изменений: на первом месте польская теннисистка Ига Швентек, на втором - Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Джессика Пегула.

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