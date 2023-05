Бывший тренер Серены Уильямс включил Елену Рыбакину в "большую тройку"

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу назвал тройку лидеров WTA-тура, передают Vesti.kz.

Известный тренер включил казахстанку Елену Рыбакину в список, отметив, что на ее позицию в рейтинге WTA не повлияла победа на Уимблдоне.

WTA has its big 3!



Sabalenka, Swiatek, Rybakina.



The third one doesn’t have the ranking just because her points from Winning Wimbledon haven’t been displayed.