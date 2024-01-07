Блицкриг Рыбакиной в Брисбене получил высокую оценку

Популярный аккаунт в соцсети Х The Tennis Letter высказался о победе казахстанки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

"Рыбакина победила Арину Соболенко 6-0 6-3. Ничего себе. 2 доминирующих сета, чтобы победить женщину, которая обыграла ее в финале AO в прошлом году: - 6-й титул WTA;

- 1-й титул WTA 500;

- 5-0 в 2024 году;

- Не проиграла ни одного сета в 2024 году. Изящную силу трудно найти. Но это единственный способ описать Елену", - пишет источник.

Благодаря успеху в Брисбене казахстанка поднимется с четвертого места на третье в мировом рейтинге и получит 220 000 долларов в качестве призовых.

На этом турнире Елена установила уникальное достижение. Подробности - здесь.