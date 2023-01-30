В Австралии высказались о втором финале Рыбакиной в турнирах "Большого шлема"

Австралийский журналист и комментатор FOX SPORTS NEWS Пол Апхэм прокомментировал выступление казахстанки Елены Рыбакиной в Открытом чемпионате Австралии. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о ее дальнейших перспективах.

Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Беларуси (6:4, 3:6, 4:6). Благодаря этому достижению первая ракетка Казахстана вошла в топ-10 рейтинга WTA.

"Рыбакина оказалась главным открытием турнира. Второй финал серии "Большого шлема" - это показатель ее возросшего уровня. Представительница Казахстана успешно прошла турнирную сетку, оставив позади первого номера рейтинга. Она была лучше в первом сете финала и заслуженно победила, но затем немного расслабилась. В концовке ей удалось найти свою игру, но этого не хватило.

Тем не менее турнир определенно зачислен ей в актив. Она вошла в топ-10 и теперь будет всерьез восприниматься как претендент на попадание в финалы крупных соревнований. Думаю, что у нее еще будут большие победы", - отметил Апхэм.

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Пока на счету Рыбакиной победа в одном турнире "Большого шлема" - в 2022 году она выиграла "Уимблдон".

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