Australian Open подогрел интерес к матчу Рыбакиной и 16-летней дебютантки
Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии в соцсети Х указал на разницу в классе между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№6) и 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№371), сообщают Vesti.kz.
Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии в соцсети Х указал на разницу в классе между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№6) и 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№371), сообщают Vesti.kz.
Соперницы сыграют между собой в первом круге женского одиночного разряда на Australian Open.
"Чемпионка "Большого шлема" встречается с дебютантом основной сетки", - пишет пресс-служба турнира.
A Grand Slam champion meets a main-draw debutant 🫡#AO2025 pic.twitter.com/KRlNuH6YfU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025
Напомним, Рыбакина побеждала на турнире "Большого шлема" в 2022 году, выиграв Уимблдон. Кроме того, она выступила в финале Australian Open в 2023 году.
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