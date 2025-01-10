Australian Open подогрел интерес к матчу Рыбакиной и 16-летней дебютантки

Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии в соцсети Х указал на разницу в классе между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№6) и 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№371), сообщают Vesti.kz.

Соперницы сыграют между собой в первом круге женского одиночного разряда на Australian Open.

"Чемпионка "Большого шлема" встречается с дебютантом основной сетки", - пишет пресс-служба турнира.

Напомним, Рыбакина побеждала на турнире "Большого шлема" в 2022 году, выиграв Уимблдон. Кроме того, она выступила в финале Australian Open в 2023 году.