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Арина Соболенко устроила двухчасовую зарубу на Australian Open

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Арина Соболенко устроила двухчасовую зарубу на Australian Open ©depositphotos.com/filedimage

Первая ракетка мира Арина Соболенко преодолела третий круг женского одиночного разряда Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка мира Арина Соболенко преодолела третий круг женского одиночного разряда Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей была Клара Таусон (№42) из Дании.

Соболенко обыграла оппонентку по итогам двух сетов. Первая партия продлилась до тай-брейка и завершилась со счетом 7:6(5). Примечательно, что Таусон вела по ходу сета 5:3.

Второй сет завершился со счетом 6:4. И здесь, Соболенко столкнулась с трудностями. Белорусская теннисистка вела со счетом 3:1 и 4:2 но позволила сопернице настигнуть ее - 4:4. Впрочем, фаворитка сумела взять свое. Игра длилась два часа и шесть минут.

В следующем раунде Соболенко сыграет с лучшей из пары Магдалена Френх (Польша) - Мирра Андреева (Россия).

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