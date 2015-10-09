Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 08:58
 

Арина Соболенко и экс-россиянка устроили драму на Australian Open

  Комментарии

Поделиться
Арина Соболенко и экс-россиянка устроили драму на Australian Open ©Depositphotos.com/rarrarorro

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвёртый круг Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвёртый круг Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга она обыграла экс-россиянку, а ныне представительницу Австрии Анастасию Потапову (№55) в двух тай-брейках — 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).

Поединок длился два часа и две минуты. За это время Соболенко оформила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Потапова ответила двумя эйсами, шестью двойными ошибками и четырьмя реализованными брейками из семи.


В четвертом круге белоруску ждёт встреча с канадкой Викторией Мбоко, которая победила датчанку Клару Таусон - 7:6, 5:7, 6:3.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/16 финала, женщины
24 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Валентова
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!