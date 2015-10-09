Арина Соболенко и экс-россиянка устроили драму на Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвёртый круг Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга она обыграла экс-россиянку, а ныне представительницу Австрии Анастасию Потапову (№55) в двух тай-брейках — 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).

Поединок длился два часа и две минуты. За это время Соболенко оформила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Потапова ответила двумя эйсами, шестью двойными ошибками и четырьмя реализованными брейками из семи.

В четвертом круге белоруску ждёт встреча с канадкой Викторией Мбоко, которая победила датчанку Клару Таусон - 7:6, 5:7, 6:3.

