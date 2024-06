9-я ракетка мира исполнила Роналду на Ролан Гаррос

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, занимающая девятое место в мировом рейтинге, победила датчанку Клару Таусон (№72) в 1/8 финала Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Жабер выиграла матч со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час и 36 минут. В ходе игры туниска сделала 5 эйсов и допустила 3 двойные ошибки, в то время как датчанка выполнила 2 подачи навылет при 4 двойных ошибках.

А выход в четвертьфинал турнира Жабер отпраздновала в стиле португальского футболиста Криштиану Роналду: "СИУУУУУУУУУ".

Следующей соперницей тунисской теннисистки станет американка Кори Гауфф (№3). Матч состоится 4 июня.

Ons Jabeur does the Cristiano Ronaldo SIUUUUU after her win at Roland Garros.



Wait til the end. 🥹



pic.twitter.com/zwOvZvrVDI