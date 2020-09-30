Юлия Путинцева проиграла 131-й ракетке мира на "Ролан Гаррос"

Казахстанка Юлия Путинцева
не смогла пробиться в третий раунд открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В матче второго круга "Ролан Гаррос"
Путинцева, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, встречалась с 131-й ракеткой мира Надей Подорошкой из Аргентины. Казахстанка проиграла первую партию 6:3, но во второй взяла реванш 6:1. Решающий сет остался за аргентинкой - 6:2.
За два часа и две минуты 25-летняя Путинцева один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Подорошка допустила две двойные ошибки и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подорошки в Париже будет словачка Анна Шмидлова.
Таким образом, в одиночной сетке турнира осталась только одна представительница Казахстана - Елена Рыбакина
. Накануне проиграла Зарина Дияс
, которая вместе с Путинцевой продолжит выступление в парном разряде "Ролан Гаррос".