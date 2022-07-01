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2-я ракетка мира сделала признание о Роналду

2-я ракетка мира сделала признание о Роналду
©Reuters

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что болеет за мадридский "Реал", сообщает "Чемпионат". По словам Жабер, она стала болеть за клуб благодаря Криштиану Роналду, который выступал за него с 2009 по 2018 год.

"Мне нравится смотреть футбол, и я большая поклонница Криштиану Роналду. Он отличный спортсмен и просто вдохновляет меня. Когда Криштиану играл в "Ювентусе", мне удалось получить от него подписанную футболку. Это было невероятно. Я стала фанаткой "Реала" благодаря Криштиану.

Мне было очень грустно, когда Криштиану ушел, но я всегда слежу за ним, а также до сих пор слежу за "Реалом". Но теперь я болею и за "Манчестер Юнайтед". Если он перейдет куда-то еще, я обязательно поддержу эту команду. Когда я играю на турнире в Мадриде, я всегда хочу пойти на "Сантьяго Бернабеу", чтобы посмотреть матч.

Особенно хотелось мне этого в этом году, когда у "Реала" был большой матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В той игре победный гол забил Карим Бензема - его я тоже люблю. Он алжирского происхождения - тут есть связь с арабским миром", - приводит слова Жабер BBC.

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Метки:
WTA Роналду Криштиану Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед Португалия

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