19-летняя теннисистка из Казахстана взлетела в мировом рейтинге

19-летняя казахстанка Аружан Сагандыкова заметно улучшила свое положение в мировом рейтинге. Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный список в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Сагандыкова поднялась на 982-е место в рейтинге одиночного разряда, тогда как до этого располагалась на 58 строчек ниже.

Напомним, Сагандыкова два года назад выиграла первый титул во взрослом туре, став победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Турции. Тогда она в финале в дуэте с Ю-Юн Ли из Китайского Тайбея одержала победу над Анастасией и Радой Золотаревыми из России.

Что касается других казахстанок, то Зарина Дияс улучшила свое положение на семь позиций и теперь находится на 381-м месте. У Сони Жиенбаевой плюс 21 место, что позволило ей подняться на 639-ю ступеньку.

О том, какие места занимают первая и вторая ракетка страны Елена Рыбакина и Юлия Путинцева соответственно, читайте тут.