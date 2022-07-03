17-летняя казахстанка дебютирует на "Уимблдоне"

Юная Сандугаш Кенжибаева уже сегодня, 3 июля, сыграет в первом круге юниорского "Уимблдона". Она стала единственной из трех представительниц Казахстана, которой удалось пройти через квалификацию соревнований, передает корреспондент Vesti.kz.

В отборочном цикле, который состоял из двух матчей, также участвовали многообещающие Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова. Однако Аружан выбыла еще в первом матче, а Жанель не сумела победить в финале квалификации.

Зато оба матча выиграла 17-летняя Кенжибаева, которая теперь сыграет в основной сетке соревнований. Соперницей Сандугаш, занимающей 92-е место в мировом юношеском рейтинге, станет 17-летняя американка Алексис Блохина, располагающаяся на 34-й позиции.

Их встреча пройдет сегодня четвертым запуском на восьмом корте, и начнется ориентировочно в 19:30 по времени Нур-Султана. Ранее казахстанка уже прокомментировала свой выход в основную сетку соревнований.

Отметим, что на основном турнире "Уимблдона" из казахстанцев в одиночном разряде осталась лишь Елена Рыбакина.

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