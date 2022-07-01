Юная казахстанка выиграла финал квалификации "Уимблдона"

Казахстанка Сандугаш Кенжибаева впервые в карьере пробилась в основную сетку юниорского турнира "Большого шлема", сообщает ФТК.

В финале квалификации "Уимблдона" 17-летняя воспитанница академии Team Kazakhstan одержала волевую победу над 85-й ракеткой мира среди игроков до 18-ти лет Исис ван ден Брейк из Нидерландов - 6:1, 5:7, 10:8.

"Я безумно рада выйти в основу юниорского "Уимблдон". На протяжении всей квалификации не допускала мыслей что-то вроде "еще один матч" или "еще один сет" и я выйду в основу. Думала, подобные чувства будут сильнее давить, поэтому настраивалась на каждый матч, как на последний. Впереди игровая неделя основы и постараюсь показать зрелищный теннис и бороться до конца" - сказала после матча Сандугаш.

В первом раунде казахстанке будет противостоять Алексис Блохина из США.

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