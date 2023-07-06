16-летняя теннисистка обыграла чемпионку "Ролан Гаррос" и вышла в третий круг "Уимблдона"

102-я ракетка мира 16-летняя россиянка Мирра Андреева пробилась в третий раунд "Уимблдона". Этот розыгрыш английского турнира является дебютным для юной теннисистки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Андреева, в этом году дебютировавшая на турнирах "Большого шлема" на "Ролан Гаррос", и сходу добравшаяся там до третьего круга, обыграла 27-летнюю чешку Барбору Крейчикову (№11).

Чемпионка "Ролан Гаррос"-2021 не смогла доиграть встречу до конца. К тому моменту Андреева вела со счетом 6:3, 4:0.

За выход в четвертый круг Мирру ждет противостояние либо со своей соотечественницей Анастасией Потаповой (№23), либо с Кайей Юван (№244) из Словении.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ