Вольники не подкачали: сколько золотых медалей завоевал Казахстан на ЧА-2023 по борьбе

Завершился чемпионат Азии по борьбе, который проходил с 9 по 14 апреля в Астане, передают Vesti.kz.

Казахстан закончил турнир с семью золотыми медалями, четыре из них - у борцов вольного стиля.

В итоге казахстанская сборная по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете (4-2-1), опередив Монголию (1-1-3) и Кыргызстан (1-1-2).

У вольников медали высшей пробы завоевали Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов), Дархан Есенгали (до 74), Болат Сакаев (до 79) и Санжар Досжанов (до 70). Также первое место занял греко-римлянин Ибрагим Магомадов (до 72). У женщин золотые награды в активе Эльмиры Сыздыковой (до 76) и Жамили Бакбергеновой (до 72).

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