Суд в Алматы решил судьбу сына Даулета Турлыханова. Его сторона подавала аппеляцию

Апелляционная инстанция Алматинского городского суда рассмотрела дело Нурасыла Болата и оставила решение первой инстанции в отношении сына депутата Даулета Турлыханова в силе, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Судебная коллегия по уголовным делам постановила: постановление районного суда № 2 Медеуского района Алматы в отношении осужденного Болата Нурасыла Даулетулы оставить без изменения, частную жалобу осужденного и его адвокатов - без удовлетворения. Апелляционное постановление вступает в силу с момента оглашения и пересмотру в кассационном порядке не подлежит", - огласил вердикт судья Нуржан Карабаев.

Судья считает, что Болат Нурасыл нарушил условия пробации.

"Судом первой инстанции ему был вынесен приговор в виде ограничения свободы, однако он действительно нарушил порядок исполнения приговора суда", - объяснил решение председательствующий судья апелляционной инстанции Нуржан Карабаев.

22 октября в Медеуском районном суде было вынесено решение по делу сына Турлыханова о нарушении пробационного контроля. Суд постановил представление службы пробации о замене неотбытого срока наказания с ограничения свободы на лишение свободы в отношении Болата Нурасыла Даулетулы удовлетворить. Нурасыл был взят под стражу в зале суда. По постановлению суда он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Напомним, в мае 2024 года Нурасыл получил два года ограничения свободы за избиение адвоката Олега Чернова и его супруги Анны. Он отбывал наказание в виде ограничения свободы и состоял на учете в службе пробации Алматы, что предполагало ограничение для осужденного в ночное время. Однако он нарушил пробационный контроль.