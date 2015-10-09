Спортсмен бросился спасать девочку и погиб вместе с ней

В селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области произошла трагедия, унесшая жизни 9-летней девочки и 38-летнего мужчины, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Инцидент случился 17 июня во дворе частного дома, где находился давно не используемый колодец глубиной около 10 метров. Он был накрыт покрышкой и завален мусором. Девочка упала внутрь.

На помощь ребенку бросился сосед - Нурбол Бердигалиев, тренер по борьбе и отец шестерых детей. Он спустился в колодец, однако выбраться обратно уже не смог. По предварительной информации, озвученной акимом Байганинского района Айбеком Купеновым, причиной гибели ребенка и мужчины стало отравление токсичными парами, скопившимися на дне колодца.

"Это старый колодец, которым пользовались две семьи. Его накрывали деревянными досками и покрышкой. Во время игры трое детей прятались возле колодца, и девочка упала вниз. Глубина - около 10 метров. Колодец давно не используется, туда выбрасывали мусор. Сосед Нурбол Бердигалиев поспешил на помощь и спустился вниз, но отравился газами на дне. Оба тела позже извлекли спасатели", - прокомментировал глава района.

В управлении здравоохранения Актюбинской области уточнили, что смерть пострадавших наступила до прибытия скорой помощи. В полиции сообщили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Нурбол Бердигалиев работал тренером в Байганинской детско-юношеской спортивной школе. С 2017 года он жил в селе Жарлы, где тренировал местных ребят по вольной борьбе. За это время он подготовил десятки победителей и призеров областных и республиканских соревнований. Почти два десятка его воспитанников выполнили норматив на звание кандидата в мастера спорта Республики Казахстан.