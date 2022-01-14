В сборных Казахстана по видам борьбы произошли тренерские изменения

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Федерация борьбы Казахстана обнародовала тренерские составы национальных команд, передает корреспондент Vesti.kz.
В своем аккаунте в Instagram федерация объявила, что сборную по вольной борьбе возглавил Мадияр Курамысов, а по греко-римской - Серик Жумашев. Главным тренером сборной по женской борьбе стал Серик Алшимбаев.
Названы также их помощники и полные тренерские штабы "младших" команд системы. Ранее стало известно, что президентом Федерации борьбы стал Даулет Турлыханов.