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В сборных Казахстана по видам борьбы произошли тренерские изменения

В сборных Казахстана по видам борьбы произошли тренерские изменения
©UWW
Новости спорта Борьба

Федерация борьбы Казахстана обнародовала тренерские составы национальных команд, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram федерация объявила, что сборную по вольной борьбе возглавил Мадияр Курамысов, а по греко-римской - Серик Жумашев. Главным тренером сборной по женской борьбе стал Серик Алшимбаев.

Названы также их помощники и полные тренерские штабы "младших" команд системы. Ранее стало известно, что президентом Федерации борьбы стал Даулет Турлыханов.

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Метки:
вольная борьба борьба

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