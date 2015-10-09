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Вчера 20:28
 

Решилась судьба медали Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

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Решилась судьба медали Казахстана на чемпионате Азии по борьбе ©ДРС

Представительница сборной Казахстана Светлана Анкичева не смогла выиграть медаль на чемпионате Азии по борьбе, проходящем в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz

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Представительница сборной Казахстана Светлана Анкичева не смогла выиграть медаль на чемпионате Азии по борьбе, проходящем в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz

В схватке за бронзу в весовой категории до 50 килограммов она уступила Мункхнар Бьямбасурен из Монголии - 0:3.

Сегодня, 27 марта, за третье место также поборются другие казахстанки - Гульдана Бекеш (59 кг) и Ирина Казюлина (68 кг).

Во вторник и среду в рамках чемпионата Азии состоялись поединки среди мужчин в греко-римской борьбе. В общей сложности были разыграны медали в десяти весовых категориях. Казахстанские борцы завоевали четыре награды: Алимхан Сыздыков (130 кг) и Омар Сатаев (82 кг) стали обладателями серебряных медалей, а Ибрагим Магомадов (77 кг) и Шамиль Ожаев (87 кг) завоевали бронзу.

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29 марта 20:15   •   не начат
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Эспаньол
(Барселона)
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Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эспаньол
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 2 человек
борьба Казахстан Чемпионат Азии по борьбе

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