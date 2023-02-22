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"Мы не простили его" - пострадавшая о нападении сына Даулета Турлыханова

"Мы не простили его" - пострадавшая о нападении сына Даулета Турлыханова
©Кадр из видео

Известный в прошлом казахстанский борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов встретился с пострадавшими в драке с участием своего сына Нурасыла в Алматы. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказала Анна Чернова, избитая вместе со своим мужем - известным адвокатом.

Инцидент произошел неделю назад. Тогда возле одного из ресторанов Алматы пара попыталась успокоить Нурасыла, избивавшего девушку. Однако сын Турлыханова набросился на супружескую пару.

"На днях дело было передано в военную полицию. Идет расследование. Сегодня звонил дознаватель. Договорились на днях, что приедем к ним. Пока ничего нового. В целом все идет своим чередом.

Мы встречались с отцом нарушителя. Он принес извинения за поступок сына. Мы в свою очередь сказали, что сына не простили. Молодой человек должен понести ответственность по закону. И дело должно стать уроком для всех", - отметила Чернова.

Отметим, что Турлыханов уже публично отреагировал на поступок сына и призвал принимать решение по этому инциденту правоохранительным органам.

Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Чемпион Азиатских игр (1994), чемпион Европы (1987) и мира (1989).

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Метки:
Массовая драка

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