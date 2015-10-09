Казахстан завоевал пять золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе

Сборная Казахстана завоевала пять золотых медалей на чемпионате Азии по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходит во вьетнамском городе Вунгтау, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФБК.
Долгожданная победа
Мукат Жайдар (до 61 кг) стала чемпионкой Азии по женской борьбе, принеся Казахстану долгожданное золото на этом уровне впервые за 11 лет.
На турнире она уверенно победила всех соперниц в предварительных схватках. Финальная встреча с представительницей Индии завершилась со счетом 3:3, однако казахстанка стала победительницей по дополнительным показателям.
Мужская сетка
В мужской части турнира казахстанцы выступили не менее ярко, завоевав сразу четыре золотые медали в греко-римской борьбе:
Турнир завершится 26 июня.
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