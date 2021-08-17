Казахстан выиграл две бронзы юниорского ЧМ в Уфе. Еще один борец вышел в финал

Сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали на юниорcком чемпионате мира по борьбе в Уфе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их завоевали борцы-вольники Асылжан Есенгельды и Бекзат Ермекбай.

В схватках за третье место Есенгельды в весовой категории до 57 килограммов победил азербайджанца Нураддина Новрузова - 12:6, а Ермекбай, выступавший в весе до 65 килограммов, оказался сильнее иранца Сейедхассана Эбадимермети - 8:5.

В финал турнира в весовой категории до 74 килограммов вышел Нурдаулет Куанышбай, который как минимум обеспечил себе серебряную награду. Его соперником по решающему поединку, 18 августа, будет американец Киган Дэниел Отул.

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