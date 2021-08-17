 VIoXCKYR2zx8vf4ML7TJRF2Z4u38Q6UlTqoSrayn
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Вольная борьба Греко-римская борьба Дзюдо Женская борьба Казакша курес Самбо
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстан выиграл две бронзы юниорского ЧМ в Уфе. Еще один борец вышел в финал

Казахстан выиграл две бронзы юниорского ЧМ в Уфе. Еще один борец вышел в финал
Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling/
Новости спорта Борьба

Сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали на юниорcком чемпионате мира по борьбе в Уфе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их завоевали борцы-вольники Асылжан Есенгельды и Бекзат Ермекбай.

В схватках за третье место Есенгельды в весовой категории до 57 килограммов победил азербайджанца Нураддина Новрузова - 12:6, а Ермекбай, выступавший в весе до 65 килограммов, оказался сильнее иранца Сейедхассана Эбадимермети - 8:5.

В финал турнира в весовой категории до 74 килограммов вышел Нурдаулет Куанышбай, который как минимум обеспечил себе серебряную награду. Его соперником по решающему поединку, 18 августа, будет американец Киган Дэниел Отул.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
борьба

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:02
Борьба
Казахстан выиграл две бронзы юниорского ЧМ в Уфе. Еще один борец вышел в финал Казахстан выиграл две бронзы юниорского ЧМ в Уфе. Еще один борец вышел в финал
6 августа, 10:35
Олимпиада-2020
Казахстанская борчиха осталась без медали Олимпиады Казахстанская борчиха осталась без медали Олимпиады
6 августа, 09:03
Олимпиада-2020
Казахстанская борчиха не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в Токио Казахстанская борчиха не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в Токио
2 августа, 11:28
Олимпиада-2020
Этнический казах из Китая проведет схватку за "бронзу" Олимпиады-2020 Этнический казах из Китая проведет схватку за "бронзу" Олимпиады-2020
2 августа, 10:09
Олимпиада-2020
Казахстанский борец остался без медали Олимпиады-2020 Казахстанский борец остался без медали Олимпиады-2020
2 августа, 08:43
Олимпиада-2020
Призер ЧМ по борьбе из Казахстана проиграл на Олимпиаде в Токио Призер ЧМ по борьбе из Казахстана проиграл на Олимпиаде в Токио
26 июля, 17:44
Борьба
Отличная возможность для казахстанцев. Когда самбо появится на Олимпиаде и чем оно знаменито? Отличная возможность для казахстанцев. Когда самбо появится на Олимпиаде и чем оно знаменито?
21 июня, 15:46
Борьба
"Жақсылық ағаның арманын орындайтын күн алыс емес". Нұрбақыт Теңізбаев Токио Олимпиадасы туралы "Жақсылық ағаның арманын орындайтын күн алыс емес". Нұрбақыт Теңізбаев Токио Олимпиадасы туралы
11 мая, 20:23
Борьба
Россия и США лидеры. Сколько казахстанских борцов представят страну на Олимпиаде в Токио Россия и США лидеры. Сколько казахстанских борцов представят страну на Олимпиаде в Токио
30 апреля, 20:08
Борьба
Миссия невыполнима? Казахстанские борцы в Болгарии сразятся за последние олимпийские лицензии Миссия невыполнима? Казахстанские борцы в Болгарии сразятся за последние олимпийские лицензии
25 апреля, 20:22
Борьба
Заразились в Алматы? У шести борцов из Южной Кореи обнаружили COVID-19 Заразились в Алматы? У шести борцов из Южной Кореи обнаружили COVID-19
24 апреля, 13:12
Борьба
Борец из Казахстана получил сертификат на миллион за второе "золото" чемпионата Азии Борец из Казахстана получил сертификат на миллион за второе "золото" чемпионата Азии
19 апреля, 11:54
Борьба
"Семь золотых медалей". Как сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по борьбе в Алматы "Семь золотых медалей". Как сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по борьбе в Алматы
18 апреля, 20:30
Борьба
Борец-вольник принес Казахстану второе за день "золото" чемпионата Азии Борец-вольник принес Казахстану второе за день "золото" чемпионата Азии
18 апреля, 19:40
Борьба
Казахстанский борец Кайпанов стал двукратным чемпионом Азии. Еще один проиграл в финале узбеку Казахстанский борец Кайпанов стал двукратным чемпионом Азии. Еще один проиграл в финале узбеку
15 апреля, 19:32
Борьба
Эльмира Сыздыкова принесла Казахстану второе "золото" на чемпионате Азии по борьбе в Алматы Эльмира Сыздыкова принесла Казахстану второе "золото" на чемпионате Азии по борьбе в Алматы
15 апреля, 18:24
Борьба
Казахстанка выиграла "золото" чемпионата Азии по борьбе в Алматы Казахстанка выиграла "золото" чемпионата Азии по борьбе в Алматы
15 апреля, 17:37
Борьба
Хаджимукан Мунайтпасов: Кара Иван, или человек-легенда казахской истории Хаджимукан Мунайтпасов: Кара Иван, или человек-легенда казахской истории
9 апреля, 14:32
Борьба
Казахстанский борец Турсунов завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио Казахстанский борец Турсунов завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио
9 апреля, 13:08
Борьба
Вернувшийся спустя 13 лет после завершения карьеры Цурцумия не смог завоевать лицензию на ОИ в Токио Вернувшийся спустя 13 лет после завершения карьеры Цурцумия не смог завоевать лицензию на ОИ в Токио
9 апреля, 11:29
Борьба
Возобновивший карьеру 40-летний Цурцумия проиграл в стартовом поединке отбора на Олимпиаду Возобновивший карьеру 40-летний Цурцумия проиграл в стартовом поединке отбора на Олимпиаду
9 апреля, 07:47
Борьба
Разозленная Япония, возвращение на ковер легенды. Как в Алматы будут разыгрываться 36 лицензий на Олимпиаду в Токио Разозленная Япония, возвращение на ковер легенды. Как в Алматы будут разыгрываться 36 лицензий на Олимпиаду в Токио
2 января 2021, 21:56
Борьба
Мы планируем выиграть оставшиеся олимпийские лицензии - тренер сборной по вольной борьбе о планах на Токио Мы планируем выиграть оставшиеся олимпийские лицензии - тренер сборной по вольной борьбе о планах на Токио
23 декабря 2020, 18:56
Борьба
В Алматы пройдет отбор на Олимпиаду и чемпионат Азии по видам борьбы В Алматы пройдет отбор на Олимпиаду и чемпионат Азии по видам борьбы
22 декабря 2020, 20:22
Происшествия
У призера Олимпийских игр украли 26 лошадей. Полиция раскрыла преступление У призера Олимпийских игр украли 26 лошадей. Полиция раскрыла преступление
11 декабря 2020, 17:07
Борьба
31 медалист мирового первенства и ни одного из Казахстана. В Белграде начинаются разборки между борцами 31 медалист мирового первенства и ни одного из Казахстана. В Белграде начинаются разборки между борцами
9 декабря 2020, 20:53
Борьба
Двукратный олимпийский чемпион в деле, Кыргызстан тоже. Казахстанские борцы не едут на Кубок мира в Белград? Двукратный олимпийский чемпион в деле, Кыргызстан тоже. Казахстанские борцы не едут на Кубок мира в Белград?
26 ноября 2020, 21:06
Борьба
Джентльменским поступком отметился казахстанец на чемпионате страны по греко-римской борьбе Джентльменским поступком отметился казахстанец на чемпионате страны по греко-римской борьбе
26 ноября 2020, 15:17
Живи спортом
Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020 Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
19 ноября 2020, 19:02
Борьба
Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus