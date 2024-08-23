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Борьба
Вчера 23:15
 

Казахстан выиграл бронзу и в топ-3 завершил ЧМ по борьбе

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Казахстан выиграл бронзу и в топ-3 завершил ЧМ по борьбе ©instagram.com/kazwrestling_official

Женская сборная Казахстана по борьбе выиграла очередную бронзу на чемпионате мира до 17 лет в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz

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Женская сборная Казахстана по борьбе выиграла очередную бронзу на чемпионате мира до 17 лет в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz

Ее удостоилась Медина Куанышбек после победы над украинкой Евгенией Друзенко (6:5) в весе до 46 килограммов.

Таким образом, женская команда завершила турнир с тремя медалями и заняла третье место в общекомандном зачете.

Ранее бронзовые медали завоевали Анна Стратан (до 57 килограммов) и Улдана Тлеухан (до 65 килограммов).

В мужской сетке Едиге Касымбек вышел в финал чемпионата мира, в решающей схватке за золото в весе до 110 килограммов он встретится с американцем Майклом Мокко (24 августа).

борьба Иордания Казахстан

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