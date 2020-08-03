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Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова

Он ушел из жизни накануне.

Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова
Жаксылык Ушкемпиров. Фото: kazpravda.kz©
Новости спорта Борьба
0

Прославленный казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров скончался из-за болезни. Об этом в своем твиттере написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О смерти олимпийского чемпиона стало известно накануне. Ему было 69 лет.

"С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии", - написал Токаев.

 

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Метки:
Утраты Коронавирус Токаев Касым-Жомарт

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