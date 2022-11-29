Вернется в сборную Франции? Стало известно о планах Бензема во время ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Карим Бензема, покинувший расположение национальной команды из-за повреждения, не вернется в состав "трехцветных" на чемпионате мира, сообщает L'Equipe.

Ранее стало известно о том, что восстановление действующего обладателя "Золотого мяча" проходит быстрее запланированного срока. Но по информации источника, это не означает возвращения Бензема в расположение сборной Франции в Катаре. Предстоzщую неделю Бензема проведет на острове Реюньон в Индийском океане, а затем начнет тренировки с мадридским "Реалом".

Первый матч после паузы у "Реала" намечен на 30 декабря в чемпионате Испании с "Вальядолидом".

Отметим, что сборная Франции досрочно вышла плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. На групповой стадии действующим чемпионам мира осталось сыграть с Тунисом.

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