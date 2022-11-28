Поможет на ЧМ-2022? Сборная Франции узнала неожиданную новость о здоровье Бензема

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема все еще может вернуться на чемпионат мира - 2022, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Onda Madrid.

Напомним, ранее обладатель "Золотого мяча" по итогам 2022 года покинул расположение сборной Франции из-за травмы. Было объявлено, что он не сыграет на этом турнире. По информации источника, восстановление Бензема проходит быстрее, чем ожидалось. К середине текущей недели форвард сможет вернуться к тренировкам. Так как Бензема не был официально исключён из заявки сборной Франции на ЧМ-2022, теоретически он все еще может вернуться в Катар и принять участие в матчах турнира. Решение о возможном возвращении Бензема будет принимать главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Ранее стало известно, что в случае победы французской команды на ЧМ-2022 Бензема также получит медаль.

Сборная Франции на групповом этапе проведет один матч - против Туниса. Ранее действующие чемпионы мира обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1).

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