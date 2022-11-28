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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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В матче ЧМ-2022 по футболу забили исторический гол

В матче ЧМ-2022 по футболу забили исторический гол
©instagram.com/fifaworldcup

Альфонсо Дэвис стал автором первого гола в истории Канады на чемпионате мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отличился на второй минуте матча с Хорватией в рамках второго тура группового этапа, однако его команда все равно проиграла и досрочно лишилась шансов выйти в плей-офф мундиаля в Катаре.

Канада проиграла все свои пять игр на чемпионатах мира. Впервые она стала участником ЧМ в 1986 году. Но тогда особого успеха не добилась, "всухую" проиграв все три матча группового раунда сборным Франции (0:1), Венгрии (0:2) и СССР (0:2).

Матчи третьего тура в группе F пройдут 1 декабря. Сыграют Хорватия - Бельгия, Канада - Марокко. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Канада ЧМ-2022 по футболу

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