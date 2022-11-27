В ФИФА высказались об инциденте на ЧМ-2022 по футболу

Пресс-секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Джованни Марти высказался об инциденте, когда футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на игру чемпионата мира в Катаре с изображением российского флага на своих бутсах, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на NRK.

"Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны. ФИФА заявила, что российские флаги не допускаются? Дисциплинарный комитет знает о его бутсах, но проблем нет. Еще раз, он из Камеруна и России. У него двойное гражданство.

В чем разница российского флага и капитанских повязок с надписью "One Love"? Я не хочу вдаваться в подробности. Это все, что я хотел сказать", - сказал Марти.

Напомним, защитник сборной Камеруна Ондуа вышел на замену на 68-й минуте матча первого тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счетом 0:1. Игрок появился на поле с изображением российского флага на бутсах, что спровоцировало общественный резонанс.

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