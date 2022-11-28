Тревожные новости поступили из расположения сборной Бразилии

В стане сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, передает "Чемпионат".

Отмечается, что из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Но сообщается, что они все же готовы сыграть против Швейцарии во втором туре ЧМ-2022. Правда, главный тренер Тите еще не определился с составом на игру.

Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.

Напомним, матч квартета G Бразилия - Швейцария пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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