Тревожные новости поступили из расположения сборной Бразилии

В стане сборной Бразилии по футболу появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, передает "Чемпионат".
Отмечается, что из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Но сообщается, что они все же готовы сыграть против Швейцарии во втором туре ЧМ-2022. Правда, главный тренер Тите еще не определился с составом на игру.
Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.
Напомним, матч квартета G Бразилия - Швейцария пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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